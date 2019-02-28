Курбан Бердыев: "Навас год шел нам навстречу, но сейчас решил остаться с семьей"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев рассказал о состоянии команды перед второй половиной сезона.

– Есть небольшие проблемы с травмами, но надеюсь, что к игре с "Ахматом" все подойдут, – начал Бердыев.

– Болельщики не видели команду два месяца. В каком состоянии новички?

– Мы укреплялись по нашим возможностям. Главное, что у новичков есть желание играть и помогать. Конечно, потребуется немного времени на адаптацию.

– Зимой команду покинули лидеры – Азмун и Навас. Нападающего продали. А была ли возможность уговорить Наваса доиграть сезон?

– Навас закончил по семейным обстоятельствам (испанский защитник объявил об уходе 14 февраля – когда ему исполнилось 39 лет. – Прим. "СЭ"). Он уже год шел нам навстречу. Решил остаться с семьей.

– Насколько команда готова к двум матчам – в чемпионате против "Ахмата" и в четвертьфинале Кубка против "Локомотива"?

– С физической формой проблем нет. Есть вопросы в плане взаимодействий с новичками. На них делается ставка.

"Рубин" и с "Ахматом", и с "Локомотивом" сыграет в Казани. Матч с грозненской командой состоится 2 марта, а с московской – 6-го. (Артур Еникеев)

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