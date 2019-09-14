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Кулаков поздравил болельщиков «Урала» с победой над «Спартаком»

18:36
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Полузащитник «Урала» Денис Кулаков после победы в гостевом матче 9-го тура РПЛ над «Спартаком» (2:1) поблагодарил болельщиков за поддержку.

— Болельщики, с победой всех нас, поздравляю, спасибо за поддержку, тяжелый матч был. Всех с победой, — сказал Кулаков.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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