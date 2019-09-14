Кулаков поздравил болельщиков «Урала» с победой над «Спартаком»

Полузащитник «Урала» Денис Кулаков после победы в гостевом матче 9-го тура РПЛ над «Спартаком» (2:1) поблагодарил болельщиков за поддержку.

— Болельщики, с победой всех нас, поздравляю, спасибо за поддержку, тяжелый матч был. Всех с победой, — сказал Кулаков.

Денис Кулаков на связи ?? pic.twitter.com/FIF71O8QaR — ФК Урал (@FCURAL) September 14, 2019

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