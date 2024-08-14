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Сегодня, 12:20

Кухарчук рассказал, как Клотет требовал приезжать на завтрак под роспись

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Ротора» Илья Кухарчук вспомнил о необычных требованиях экс-тренера «Торпедо» Пепа Клотета.

«У нас были обязательные завтраки в «Лужниках». Он требовал, чтобы все приезжали с 8 до 8.30 утра под роспись. То есть, ты реально должен был расписаться, что явился на завтрак. Я живу на Дмитровском шоссе рядом с Химками. Мне ехать ранним утром до «Лужников» полтора часа, потому что вся Москва спешит на работу. Я могу покушать дома, но ради этого мне нужно вставать в 6 утра — быстро в душ, зубы почистил, в машину прыгнул и по пробкам погнал скушать яишку, кашку и расписаться в тетрадке», — цитирует Кухарчука «РБ Спорт».

Клотет тренировал «Торпедо» с марта по октябрь 2023 года. После ухода из московского клуба 47-летний испанец находится без работы.

Источник: «РБ Спорт»
Илья Кухарчук
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
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3
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