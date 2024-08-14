Писарский может стать самым высокооплачиваемым игроком первой лиги

«Сочи» придется полностью взять на себя расходы по зарплате нападающего Владимира Писарского в случае его перехода из «Крыльев Советов», сообщает Metaratings.ru.

Ранее Sport24 сообщил, что футболист перейдет в команду на правах аренды.

28-летний Писарский в сезоне-2023/24 провел 29 матчей в РПЛ и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1 миллион евро.