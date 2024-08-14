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Сегодня, 12:10

Писарский может стать самым высокооплачиваемым игроком первой лиги

Виктория Кравченко
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«Сочи» придется полностью взять на себя расходы по зарплате нападающего Владимира Писарского в случае его перехода из «Крыльев Советов», сообщает Metaratings.ru.

Ранее Sport24 сообщил, что футболист перейдет в команду на правах аренды.

28-летний Писарский в сезоне-2023/24 провел 29 матчей в РПЛ и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1 миллион евро.

В «Крыльях Советов» футболист играет с 2023 года, куда перешел из «Оренбурга». Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2026 года.
Источник: Metaratings.ru
Владимир Сычевой (Писарский)
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Сочи
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3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
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 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
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