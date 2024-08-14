Писарский может стать самым высокооплачиваемым игроком первой лиги
«Сочи» придется полностью взять на себя расходы по зарплате нападающего Владимира Писарского в случае его перехода из «Крыльев Советов», сообщает Metaratings.ru.
Ранее Sport24 сообщил, что футболист перейдет в команду на правах аренды.
28-летний Писарский в сезоне-2023/24 провел 29 матчей в РПЛ и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1 миллион евро.
В «Крыльях Советов» футболист играет с 2023 года, куда перешел из «Оренбурга». Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2026 года.
Источник: Metaratings.ru
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|4
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|0
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|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
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|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
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|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
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|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
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|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
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