Кудряшов назвал самого сильного игрока чемпионата Турции

Защитник сборной России Федор Кудряшов в интервью "СЭ" назвал самого сильного игрока чемпионата Турции. У 32-летнего россиянина в конце месяца заканчивается контракт с "Истанбулом ББ"​.

– Почему в Турции играют в атаку? Если будут играть по-другому, просто не придут болельщики?

– Думаю, да. Там совсем другой менталитет у людей. Главный тренер ничего не скажет, если три защитника побежали вперед.

– Как быстро вы адаптировались к таким условиям?

– Я и не адаптировался, считаю, что такой стиль далеко не всегда приносит результат.

– По вашему описанию турецкий футбол похож на дворовый.

– "Дворовый" – наверное, сильно сказано, но есть какие-то элементы.

– Самый сильный игрок чемпионата Турции?

– Мне очень понравился в "Бешикташе" Атиба Хатчинсон. Опорник. Хотя там очень много ярких футболистов. Порой смотрел и думал, что некоторые неплохо усилили бы "Краснодар". "Краснодар" бы, кстати, не затерялся в турецкой лиге, там играют в его манере. (Отдел футбола "СЭ")

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