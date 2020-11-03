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Кучаев назвал самый запоминающийся матч с ЦСКА в еврокубках

05:42
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» признался, что ему запомнился матч против «Лиона» в Лиге Европы. 15 марта 2018 года красно-синие выиграли у французской команды в ответном матче 1/8 финала (3:2).

— Самый запоминающийся пока что... — сказал Кучаев. — У пацанов, наверное, игра с «Реалом», но я тогда не играл, поэтому для меня это «Лион» в Лиге Европы. Выиграли у них на их поле.

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