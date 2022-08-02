Червиченко: «Ничего удивительного в том, что бразильские клубы воруют игроков из РПЛ. Это отпетое жулье»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о ситуации с защитником «Динамо» Гильермо Варелой.

31 июля бразильский «Фламенго» объявил об аренде 29-летнего уругвайца у «Динамо». В ответ на это московский клуб выступил с заявлением, в котором сообщил, что никто не согласовывал эту сделку с бело-голубыми.

«Бразильцы — главные аферисты футбольного мира. Нет ничего удивительного, что их клубы воруют игроков из РПЛ. Это отпетое жулье. У них вся страна — сплошной ходячий преступный мир: от фавел до самого верха.

Если можно где-то у кого-то украсть, прикрывшись фиговым листом в виде разрешения ФИФА — это святое дело дня них. Я бы этому не удивлялся абсолютно. Латинская Америка — не самая правилособлюдающая территория», — приводит Sport24 слова Червиченко.

Варела выступал за «Динамо» с октября 2020 года. 24 июля стало известно, что футболист без предупреждения покинул расположение клуба. Неделю спустя он перешел в «Фламенго».