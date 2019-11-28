Кто тявкает на Дзюбу? Кто не верит в Тедеско? Почему не идет в ЛЧ у Семина? Лайв Рабинера и Симонова

В четверг на YouTube-канале «СЭ» с 14:15 онлайн с журналистами нашего издания Игорем Рабинером и Дмитрием Симоновым.

Главные темы:

— хейт Дзюбы — кто победит в этой истории

— Тедеско в «Спартаке» — почему все в восторге, если в 5 матчах РПЛ он набрал только 8 очков?

— борьба с матом — надо ли вообще бороться

— судейство — почему убивают «Ростов» и «Оренбург»?

— крушение «Локо» в Лиге чемпионов

— Алексей Миранчук — почему он выглядит слабее Головина и не рано ли в «Юве»

— контракт Черчесова с РФС — стоит ли продлевать ДО Евро-2020

— Слуцкий в «Витессе» — почему пошел спад

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