Кто тявкает на Дзюбу? Кто не верит в Тедеско? Почему не идет в ЛЧ у Семина? Лайв Рабинера и Симонова
28 ноября 2019, 09:00
В четверг на YouTube-канале «СЭ» с 14:15 онлайн с журналистами нашего издания Игорем Рабинером и Дмитрием Симоновым.
Главные темы:
— хейт Дзюбы — кто победит в этой истории
— Тедеско в «Спартаке» — почему все в восторге, если в 5 матчах РПЛ он набрал только 8 очков?
— борьба с матом — надо ли вообще бороться
— судейство — почему убивают «Ростов» и «Оренбург»?
— крушение «Локо» в Лиге чемпионов
— Алексей Миранчук — почему он выглядит слабее Головина и не рано ли в «Юве»
— контракт Черчесова с РФС — стоит ли продлевать ДО Евро-2020
— Слуцкий в «Витессе» — почему пошел спад
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