РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Крылья» вызвали на сбор защитника молодежной команды

09:15
Теги:

Защитник молодежной команды «Крыльев Советов» Александр Евинов прибыл в турецкий Белек. Он примет участие в одном из контрольных матчей основной команды, сообщает Twitter самарцев.

19-летний Евинов прошел школу «Чертаново». В нынешнем сезоне он провел 18 матчей за молодежку «Крыльев» забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир