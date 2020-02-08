«Крылья» вызвали на сбор защитника молодежной команды

Защитник молодежной команды «Крыльев Советов» Александр Евинов прибыл в турецкий Белек. Он примет участие в одном из контрольных матчей основной команды, сообщает Twitter самарцев.

Защитник @fckssamara2 Александр Евинов прибыл в турецкий Белек, чтобы принять участие в одном из контрольных матчей основной команды. pic.twitter.com/dnhaBeD3h2 — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) February 8, 2020

19-летний Евинов прошел школу «Чертаново». В нынешнем сезоне он провел 18 матчей за молодежку «Крыльев» забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.