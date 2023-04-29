«Крылья Советов» — «Зенит»: Малком сделал хет-трик

Форвард «Зенита» Малком отметился голом в матче 25-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».

Футболист сделал хет-трик на 68-й минуте. Это его 21-й гол в этом сезоне. На 19-й минуте Малком реализовал пенальти, на 55-й — оформил дубль.

Ранее у «Зенита» также отметился Клаудиньо, у «Крыльев» отличился Сергей Бабкин.

Матч проходит в Самаре. Счет к 69-й минуте — 4:1 в пользу гостей.