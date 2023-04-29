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29 апреля, 15:27

Гунько заявил, что спартаковские болельщики любят раскачать лодку

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько заявил, что Гильермо Абаскаль должен остаться в клубе на следующий сезон.

«Проблемы «Спартака» в обороне идут от стилистических особенностей того футбола, который хочет видеть Абаскаль. Это ошибки в переходной фазе, думаю, они поправимы. Но состав сильно ротируется и от этого взаимопонимания не прибавляется. Джикия не играл, тот же Дуарте не всегда в составе. По мне, оплотом команды являются два центральных защитника, которые должны стабильно играть и отвечать за действия в обороне. Пока мы видим, что в этом отношении Гильермо находится в ограниченных условиях. Оставят ли Абаскаля на следующий сезон? Думаю, да, почему нет. Спартаковские болельщики умеют раскачать лодку, любят это и знают, как это делать, к сожалению. Но надеюсь, что Абаскаль останется, нельзя же так часто менять тренеров», — приводит слова Гунько «РБ Спорт».

После 24-х туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. Ближайший матч красно-белые проведут на своем поле против «Ростова» 29 апреля. В случае победы подопечные Абаскаля выйдут на второе место в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-gun-ko-spartakovskie-bolel-shhiki-lyubyat-raskachat-lodku-no-abaskalya-ostavyat/
Дмитрий Гунько
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 0 : 2
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 5
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 1 : 3
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 1 : 1
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 1 : 1
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 1 : 0
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 3 : 1
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 5 : 1
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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