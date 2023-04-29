Бразильский журналист: «Осенью у Марио Фернандеса должен родиться сын. Пока неясно, поедет ли он в ЦСКА»
Бразильский журналист Фабио Алейшо оценил вероятность возвращения защитника Марио Фернандеса в ЦСКА.
— Почему у Марио Фернандеса не получилось в Бразилии, в «Интернасьонале»?
— Думаю, после 10 лет в ЦСКА он не смог перестроиться. Ему было некомфортно.
— Почему?
— Уровень чемпионата штата, в котором он играл, явно уступает РПЛ. Не только по качеству футбола, но и по полям, по заполняемости трибун и так далее. Марио было непросто адаптироваться к таким условиям. Частые игры, другая тактика... Плюс еще наложилась травма. Отсюда и такие показатели. Всего пять неполных встреч за «Интернасьонал» и уход из клуба.
— Может, был конфликт с тренером?
— Нет, про разногласия я ничего не слышал. Другое дело, что болельщики ждали от защитника явно большего. Все-таки приехал игрок ЦСКА, который выступал в Лиге чемпионов, на чемпионате мира в России. Но Фернандес, надо признать, их не убедил, где-то даже разочаровал. Это был не тот Марио, которого мы видели в России.
— А не устал ли он от футбола? Может быть, уже хочет сосредоточиться на семейной жизни?
— Все может быть. Его супруга вновь беременна. Осенью, в октябре, у Марио должен родиться сын. В свете его возможного возвращения в ЦСКА этот фактор, безусловно, нельзя не учитывать.
— Думаете, он останется в Бразилии, так как в семье ждут пополнения?
— Сейчас не готов так утверждать. У самого Марио пока нет решения. Фернандес ничего не исключает, говорит: «Посмотрим, посмотрим». Он должен пообщаться с руководством ЦСКА, все взвесить. Пока диалога не было.
— Если Фернандес все же вернется в ЦСКА, ему придется конкурировать за место в составе с Миланом Гайичем. Справится?
— Дело в том, что Фернандес не играл у Владимира Федотова. Последним его тренером в ЦСКА был Алексей Березуцкий. Федотов сделал ставку справа на Гайича, доверяет ему, и серб выглядит весьма неплохо. Так что вопрос интересный. Но, с другой стороны, если в ЦСКА решат продолжить сотрудничество с Марио, то вернут его точно не для того, чтобы футболист сидел в запасе. Верно?
— Логично.
— Согласитесь, не очень целесообразно возвращать в клуб легенду, человека, которого любят армейские болельщики, и не выпускать его на поле.
— Тогда какой выход?
— Я не исключаю, что Федотов поменяет Марио позицию на поле. Например, справа будет играть Гайич, а Фернандес расположится в центре обороны.
— Вот как?
— Это лишь мое предположение. Марио, кстати, провел за ЦСКА пару игр в центре защиты. Почему бы его вновь не попробовать использовать в таком амплуа? Конечно, многое зависит от тактической схемы. Но когда ЦСКА играл в этом сезоне в три защитника, а Дивеев восстанавливался от травмы, в центре выходил Мойзес, который является латералем. Марио — очень опытный исполнитель, способен перестроиться. И потом — пока мы не знаем, продлит ли ЦСКА контракт с тем же Дивеевым. Стороны, как я понимаю, пока не договорились. Может быть, Фернандес как раз и станет заменой Игорю, если тот не останется в ЦСКА.
Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе московской команды он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.
В середине апреля стало известно, что защитник расторг контракт с «Интернасьоналом» по личным причинам.32-летний футболист выступал за бразильский клуб на правах аренды из ЦСКА.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
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2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
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11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|28.04
|20:00
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Динамо – Факел
|0 : 2
|29.04
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 5
|29.04
|16:30
|
Ахмат – ЦСКА
|1 : 3
|29.04
|19:00
|
Краснодар – Урал
|1 : 1
|29.04
|19:30
|
Спартак – Ростов
|1 : 1
|30.04
|14:00
|
Оренбург – Пари НН
|1 : 0
|30.04
|16:30
|
Сочи – Торпедо
|3 : 1
|30.04
|19:00
|
Локомотив – Химки
|5 : 1
|Г
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Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
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Квинси Промес
Спартак
|17
|
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Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
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|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
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Александр Соболев
Спартак
|9
|
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
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Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
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Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
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Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5