Игорь Осинькин включил футболиста «Крыльев» в пятерку лучших игроков года

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2021 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поставил на первое место полузащитника «Монако» Александра Головина.

Также в его пятерку вошли: Артем Дзюба («Зенит»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Иван Сергеев («Крылья Советов»).