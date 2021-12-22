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Игорь Осинькин включил футболиста «Крыльев» в пятерку лучших игроков года

18:50
Игорь Осинькин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Осинькин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2021 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поставил на первое место полузащитника «Монако» Александра Головина.

Также в его пятерку вошли: Артем Дзюба («Зенит»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Иван Сергеев («Крылья Советов»).

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