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Сегодня, 14:26

Деменко: «Думаю, что ничего страшного не произойдет, если «Краснодар» проиграет «Зениту»

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Бывший полузащитник «Ростова» Максим Деменко рассказал, какие последствия могут быть у «Краснодара», если он проиграет «Зениту» в матче 15-го тура РПЛ.

«Я думаю, что ничего страшного в этом случае для кубанцев не произойдет. Конечно «Краснодару» будет обидно лидировать почти весь первый круг и потерять первое место в 15-м туре. Но это не станет для команды настолько сильным психологическим ударом, чтобы она посыпалась», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

«Зенит» примет лидера чемпионата России сегодня, 11 ноября, на «Газпром Арене». Начало — 19:30 (мск). «Краснодар» находится на первом месте в РПЛ. «Южане» набрали 31 очко в 14 матчах. Действующий чемпион страны набрал 29 очков и идет на второй строчке.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11295134-demenko-ocenil-naskolko-sereznym-udarom-dlya-krasnodara-stanet-porazhenie-ot-zenita.html
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
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Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 5
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

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Оренбург

 12 1 4
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