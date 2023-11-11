Деменко: «Думаю, что ничего страшного не произойдет, если «Краснодар» проиграет «Зениту»

Бывший полузащитник «Ростова» Максим Деменко рассказал, какие последствия могут быть у «Краснодара», если он проиграет «Зениту» в матче 15-го тура РПЛ.

«Я думаю, что ничего страшного в этом случае для кубанцев не произойдет. Конечно «Краснодару» будет обидно лидировать почти весь первый круг и потерять первое место в 15-м туре. Но это не станет для команды настолько сильным психологическим ударом, чтобы она посыпалась», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

«Зенит» примет лидера чемпионата России сегодня, 11 ноября, на «Газпром Арене». Начало — 19:30 (мск). «Краснодар» находится на первом месте в РПЛ. «Южане» набрали 31 очко в 14 матчах. Действующий чемпион страны набрал 29 очков и идет на второй строчке.