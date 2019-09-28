«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» в домашнем матче 11-го тура РПЛ (2:0). Счет в матче с пенальти на 73 минуте открыл нападающий Александр Соболев, а уже через минуту Максим Канунников удвоил преимущество дончан.

Гол Соболева

? Александр Соболев забил 8-й гол в сезоне и догнал Элдора Шомуродова в гонке бомбардиров.



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? «МАТЧ! КЛУБ»https://t.co/9s6fYWTily — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 28, 2019

Гол Канунникова