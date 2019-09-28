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«Крылья Советов» — «Тамбов»: видео всех голов матча

16:04
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«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» в домашнем матче 11-го тура РПЛ (2:0). Счет в матче с пенальти на 73 минуте открыл нападающий Александр Соболев, а уже через минуту Максим Канунников удвоил преимущество дончан.

Гол Соболева

Гол Канунникова

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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