Роналдо — в стартовом составе «Ростова» на матч со «Спартаком»

«Ростов» опубликовал стартовый состав на матч против «Спартака» в Winline Зимнем Кубке РПЛ.

Начало матча — в 19.30 по московскому времени. Ранее стал известен стартовый состав красно-белых.

В стартовом составе ростовчан появится форвард Роналдо, который в зимнее трансферное окно перешел в команду из болгарского «Левски».

«Ростов»: Песьяков, Сако, Чернов, Вахания, Осипенко, Глебов, Байрамян, Уткин, Щетинин, Комличенко, Роналдо.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Ростов».