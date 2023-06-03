«Крылья Советов» — «Спартак»: нулевая ничья после первого тайма

«Крылья Советов» дома играют вничью со «Спартаком» после первого тайма матча 30-го тура РПЛ — 0:0.

Игроки красно-белых за первую половину встречи дважды попали в каркас ворот — на 18-й минуте в штангу попал Михаил Игнатов, на 45-й минуте удар Антона Зиньковского пришелся в перекладину.

На 43-й минуте капитан «Спартака» Георгий Джикия был удален со скамейки запасных за брань в адрес арбитра.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матчей 30-го тура РПЛ.