«Крылья Советов» — «Спартак»: судья ошибочно не удалил спартаковца Игнатова

На 33-й минуте матча 30-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Спартак» арбитр Алексей Амелин ошибочно не вынес второе предупреждение Михаилу Игнатову и не удалил его с поля с показом красной карточки.

В том моменте спартаковец ударил Александра Солдатенкова открытыми шипами в область правого голеностопа. Первую желтую карточку Игнатов получил минутой ранее за фол на Гленне Бейле.