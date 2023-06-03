«Крылья Советов» — «Спартак»: судья ошибочно не удалил спартаковца Игнатова
На 33-й минуте матча 30-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Спартак» арбитр Алексей Амелин ошибочно не вынес второе предупреждение Михаилу Игнатову и не удалил его с поля с показом красной карточки.
В том моменте спартаковец ударил Александра Солдатенкова открытыми шипами в область правого голеностопа. Первую желтую карточку Игнатов получил минутой ранее за фол на Гленне Бейле.
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|6
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|27
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|17:00
|
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|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
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|3.06
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|
Урал – Сочи
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Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
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