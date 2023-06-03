«Крылья Советов» — «Спартак»: Джикия был удален со скамейки запасных

Защитник «Спартака» Георгий Джикия был удален со скамейки запасных во время матча с «Крыльями Советов» в 30-м туре РПЛ.

Капитан красно-белых получил красную карточку на 43-й минуте матча. Джикия был удален за брань в адрес арбитра.

Игру обслуживает бригада судей во главе с Алексеем Амелиным.

Счет в матче на данный момент — 0:0. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матчей 30-го тура РПЛ.