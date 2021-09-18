«Крылья Советов» — «Ростов»: Мамаев выйдет на поле впервые с августа
Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Ростова» на матч 8-го тура Тинькофф РПЛ.
В составе ростовчан с первых минут выйдет полузащитник Павел Мамаев, который не появлялся на поле с августа из-за травмы. В прошлый раз Мамаев играл 14 августа против ЦСКА (1:3).
«Крылья Советов»: Ломаев, Бегич, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Якуба, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Глушенков.
Запасные: Фролов, Овсянников, Чернов, Божин, Бейл, Кабутов, Липовой, Витюгов, Пиняев, Пруцев, Сарвели, Цыпченко.
«Ростов»: Песьяков, Баштуш, Осипенко, Поярков, Лангович, Хаджикадунич, Мамаев, Фольмер, Глебов, Алмквист, Комличенко.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Терентьев, Тугарев, Сухомлинов, Исик, Гигович, Полоз, Турищев, Соу.
Матч «Крылья Советов» — «Ростов» состоится сегодня, 18 сентября. Начало встречи — в 16.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю