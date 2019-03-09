"Крылья Советов" разгромили "Енисей"

"Крылья Советов" с разгромным счетом обыграли "Енисей" в матче 19-го тура премьер-лиги (4:0). Голами отметились хавбек Паул Антон, а также форварды Максим Канунников, Сергей Корниленко и Рамиль Шейдаев.

"Крылья Советов" набрали 21 очко и остались на 13-м месте в турнирной таблице. "Енисей" с 11 баллами располагается на последней строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

19-й тур

"Крылья Советов" (Самара) - "Енисей" (Красноярск) - 4:0 (1:0)

Голы: Антон, 37 - с пенальти (1:0). Канунников, 60 (2:0). Корниленко, 62 - с пенальти (3:0). Шейдаев, 81 (4:0).

"Крылья Советов" (Самара): Рыжиков, Шишкин, Самарджич, Бурлак, Полуяхтов, Самедов (Зиньковский, 75), Ананидзе, Антон, Чичерин (Г.Зотов, 40), Канунников, Корниленко (Шейдаев, 80).

"Енисей" (Красноярск): Юрченко, Занев, Кичин, Ятченко, Савичев, Огуде, Сарр, Торбинский (Хубулов, 66), А.В.Зотов (Костюков, 57), Данченко, Саркисов (Комков, 77).

Предупреждения: Полуяхтов, 13. Огуде, 34. Торбинский, 56. Сарр, 62. Хубулов, 87.

Судьи: Лапочкин. Кудрявцев (оба - Санкт-Петербург), Миневич (Смоленск).

09 марта. Самара. Стадион "Самара Арена".

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