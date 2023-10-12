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Сегодня, 14:00

«Крылья Советов»: расписание матчей команды в октябре

Опубликовано расписание «Крыльев Советов» в октябре.
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Игорь Осинькин (ФК «Крылья Советов»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Крылья Советов» в оставшихся играх октября дважды сыграют на выезде с «Зенитом»: один матч в чемпионате России, второй — в Кубке страны. Также запланирована домашняя игра с «Оренбургом» в рамках премьер-лиги.

«СЭ» публикует расписание игр в октябре. Время начала всех матчей — московское.

«Крылья Советов»: расписание матчей команды в октябре

22 октября. 16.30. «Зенит» — «Крылья Советов» (премьер-лига)

28 октября. 16.30. «Крылья Советов» — «Оренбург» (премьер-лига)

31 октября. 19.30. «Зенит» — «Крылья Советов» (Кубок России)

По итогам 11-ти туров команда Игоря Осинькина занимает второе место в турнирной таблице российской премьер-лиги (РПЛ). В активе самарцев — 21 очко. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет шесть баллов.

«Крылья Советов»: состав, календарь игр, статистика, трансферы и соперники в актуальном виде доступны на странице команды на нашем сайте

Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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