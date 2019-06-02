"Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", но остались в премьер-лиге

"Крылья Советов" с минимальным счетом уступили "Нижнему Новгороду" в ответном стыковом матче за место в премьер-лиге (0:1). Единственный гол с пенальти забил хавбек Даниил Фомин. Общий счет в противостоянии составил 3-2 в пользу самарского клуба - "Крылья" остались в РПЛ.

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Ответный матч

"Крылья Советов" (Самара) - "Нижний Новгород" - 0:1 (0:1)

Гол: Фомин, 45 - с пенальти.

Нереализованный пенальти: Антон, 55 (мимо)

"Крылья Советов" (Самара): Рыжиков, Шишкин (Полуяхтов, 90+4), Самарджич, Рохель, Денисов, Ткачук, Тимофеев, Рабиу, Антон (Яковлев, 71), Зиньковский (Зотов, 85), Шейдаев.

"Нижний Новгород": Анисимов, Хрипков, Абрамов (Игнатович, 29), Гогличидзе, Хайруллов, Носов (Делькин, 83), Фомин, Сапета, Палиенко, Голышев (Сергеев, 68), Салугин.

Предупреждения: Салугин, 5. Денисов, 30. Хрипков, 57. Сапета, 69. Гогличидзе, 88.

Судьи: Карасев. Аверьянов, Мосякин (все - Москва).

ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Матюнин (Москва).

2 июня. Самара. Стадион "Самара Арена".

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