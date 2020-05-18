«Крылья Советов» пожелали Соболеву успехов в «Спартаке»

Согласно условиям арендного соглашения между «Крыльями Советов» и «Спартаком», московский клуб активировал опцию выкупа трансфера нападающего самарского клуба Александра Соболева, сообщает сайт самарцев.

Весеннюю часть чемпионата футболист провел в составе красно-белых на правах аренды. Этот трансфер станет одним из самых коммерчески успешных в истории «Крыльев Советов».

Ранее «СЭ» сообщал, что аренда Соболева обошлась «Спартаку» в 500 тысяч евро, а выкуп — в 4,5 миллиона. По нашим данным, личный контракт форварда с москвичами рассчитан на 4 года, а зарплата составит 1,8 миллиона евро в год без учета бонусов за достижения.

«Футбольный клуб «Крылья Советов» благодарит Александра Соболева за яркую игру и профессиональное отношение в работе с нашим клубом. Желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере и всегда будем рады видеть Александра в Самаре в любом качестве», — говорится в сообщении на сайте команды.