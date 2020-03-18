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«Крылья Советов» показали, что осталось за кадром матча с «Тамбовом». После чего им досталось от своих болельщиков

10:23
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«Крылья Советов» на своем официальном Youtube-канале выпустили видеоролик, посвященный закадровым моментам выездного матча 22-го тура РПЛ против «Тамбова» (0:3).

После 22 туров тамбовский клуб с 25 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, а самарцы — с 22 очками 15-ю позицию.

Болельщики команды довольно критично приняли ролик.

Vyacheslav Karyagin: Слишком плохо это было. Ни одного реально опасного момента за матч — все что, нужно знать о подготовке к матчу с прямым соперником.

Viktor Kurchevski: Печально это было...

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Серега Самарский: Ужасно было! но мы верим в свою команду!

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Ранее бюро Исполкома РФС приняло решение приостановить чемпионат России до 10 апреля 2020 года из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

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