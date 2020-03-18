«Крылья Советов» показали, что осталось за кадром матча с «Тамбовом». После чего им досталось от своих болельщиков

«Крылья Советов» на своем официальном Youtube-канале выпустили видеоролик, посвященный закадровым моментам выездного матча 22-го тура РПЛ против «Тамбова» (0:3).

После 22 туров тамбовский клуб с 25 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, а самарцы — с 22 очками 15-ю позицию.

Болельщики команды довольно критично приняли ролик.

Слишком плохо это было. Ни одного реально опасного момента за матч — все что, нужно знать о подготовке к матчу с прямым соперником.

Viktor Kurchevski: Печально это было...

Марат Самара: Позорище наше самарское зачем вы вообще летали?

Серега Самарский: Ужасно было! но мы верим в свою команду!

Чистый Chanel: Самая бездарная игра в этом году.

Видеоотчет с выездного матча «Крыльев» в Нижнем Новгороде: дорога, болельщики и главные моменты поединка.https://t.co/xyNsBd5U34 pic.twitter.com/eUW0PxHAfC — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) March 18, 2020

Ранее бюро Исполкома РФС приняло решение приостановить чемпионат России до 10 апреля 2020 года из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется // Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список