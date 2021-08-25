Джикия прокомментировал неудачный старт сезона для «Спартака»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о причинах неудачного выступления «Спартака» на старте сезона.

«Сравнивать подготовку и официальные матчи некорректно. В товарищеском турнире многие играли смешанными составами, не все команды были до конца укомплектованы, их не заряжали биться против нас по максимуму. Контраст действительно есть, и наша задача — исправить ситуацию. Надеемся сделать шаг в этом направлении уже в игре с «Сочи».

Можно много говорить о причинах, но в первую очередь отвечать за результат должны футболисты, которые выходят на поле. Где-то нам не везло в реализации, где-то по делу проиграли. Увы, неудачные матчи — это тоже часть работы профессиональных футболистов. Главное — даже на фоне неудачи выкладываться на сто процентов на каждой тренировке, и тогда труд обязательно даст результат», — цитирует Джикию официальный сайт клуба.

После пяти туров столичный клуб располагается на 8-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков.