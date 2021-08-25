Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Джикия прокомментировал неудачный старт сезона для «Спартака»

16:25
Георгий Джикия. Фото ФК «Спартак»
Георгий Джикия. Фото ФК «Спартак»
Теги:

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о причинах неудачного выступления «Спартака» на старте сезона.

«Сравнивать подготовку и официальные матчи некорректно. В товарищеском турнире многие играли смешанными составами, не все команды были до конца укомплектованы, их не заряжали биться против нас по максимуму. Контраст действительно есть, и наша задача — исправить ситуацию. Надеемся сделать шаг в этом направлении уже в игре с «Сочи».

Можно много говорить о причинах, но в первую очередь отвечать за результат должны футболисты, которые выходят на поле. Где-то нам не везло в реализации, где-то по делу проиграли. Увы, неудачные матчи — это тоже часть работы профессиональных футболистов. Главное — даже на фоне неудачи выкладываться на сто процентов на каждой тренировке, и тогда труд обязательно даст результат», — цитирует Джикию официальный сайт клуба.

После пяти туров столичный клуб располагается на 8-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-08-25-georgiy_dzhikiya_za_rezultat_v_pervuyu_ochered_otvechayut_igroki/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Канделаки: «Снятие с эфира интервью Мамаева могло нанести урон «Ростову»
Разыгран первый комплект медалей Паралимпиады
Дацюк продолжит карьеру. Что нам ждать от 43-летнего ветерана?
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 6-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр