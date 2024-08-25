Кечинов: «Если «Спартак продолжит играть так же, как с «Зенитом» — поборется за золото»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для «СЭ» отреагировал на ничью в матче 6-го тура чемпионата России между «Зенитом» и красно-белыми (0:0).

«С таким преимуществом и моментами, наверное, «Спартак» должен быть недоволен результатом. Я считаю, контроль мяча и преимущество было на стороне красно-белых. У «Спартака» было гораздо больше опасных моментов. Считаю, что «Спартак был ближе к победе, чем «Зенит». На данный момент мы видим, что команда идет в правильном и нужном направлении. Если они будут также идти дальше, то считаю, что «Спартак» в этом сезоне может побороться за золото», — сказал Кечинов «СЭ».

«Зенит» (14 очков) продолжает лидировать в РПЛ. «Спартак» (11) поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

В следующем туре сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Пари НН». Матч пройдет 31 августа. «Спартак» в этот же день на своем поле примет «Рубин».