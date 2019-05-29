"Крылья Советов" отправились на первый стыковой матч в Нижний Новгород

"Крылья Советов" вылетели в Нижний Новгород, сообщает официальный Твиттер самарского клуба. В четверг, 30 мая, они сыграют с "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за место премьер-лиге.

Отправляемся на первый стыковой матч в Нижний Новгород. pic.twitter.com/rnFD8yX32Y — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 29 мая 2019 г.

Напомним, "Крылья" заняли 13-е место в чемпионате России-2018/19. "Нижний Новгород" стал 4-м в Олимп-ФНЛ-2018/19.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр