16:32 | Футбол — РПЛ

"Крылья Советов" отправились на первый стыковой матч в Нижний Новгород

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"Крылья Советов" вылетели в Нижний Новгород, сообщает официальный Твиттер самарского клуба. В четверг, 30 мая, они сыграют с "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за место премьер-лиге.

Напомним, "Крылья" заняли 13-е место в чемпионате России-2018/19. "Нижний Новгород" стал 4-м в Олимп-ФНЛ-2018/19.

Нижний Новгород - Крылья Советов

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