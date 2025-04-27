«Крылья Советов» — «Оренбург»: Цыпченко удвоил преимущество хозяев

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Нападающий «Крылья Советов» Дмитрий Цыпченко забил на 87-й минуте матча 26-го тура РПЛ — 2:0.

Цыпченко забил в чемпионате России впервые с 21 мая 2023 года.