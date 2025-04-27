«Крылья Советов» — «Оренбург»: Сергеев открыл счет с пенальти
Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев забил на 84-й минуте матча 26-го тура РПЛ с «Оренбургом» — 1:0.
Сергеев реализовал 11-метровый удар. Пенальти был назначен после того, как ВАР заметили игру рукой у Брайана Мансильи внутри штрафной площади.
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|8
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|Ахмат
|26
|4
|11
|11
|23-40
|23
|
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|Оренбург
|26
|4
|5
|17
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|25.04
|19:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|2 : 3
|26.04
|14:00
|
Динамо – Зенит
|1 : 1
|26.04
|14:00
|
Пари НН – Ахмат
|1 : 0
|26.04
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 1
|26.04
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|1 : 2
|27.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|2 : 0
|27.04
|16:30
|
Химки – Акрон
|- : -
|27.04
|19:00
|
Рубин – Факел
|- : -
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|
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Спартак
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|
|
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Локомотив
|13
|
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Эсекиэль Барко
Спартак
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|П
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Маркус Вендел
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Бителло
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
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Пари Нижний Новгород
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