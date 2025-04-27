«Крылья Советов» — «Оренбург»: Сергеев открыл счет с пенальти

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев забил на 84-й минуте матча 26-го тура РПЛ с «Оренбургом» — 1:0.

Сергеев реализовал 11-метровый удар. Пенальти был назначен после того, как ВАР заметили игру рукой у Брайана Мансильи внутри штрафной площади.