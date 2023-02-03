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«Крылья Советов» за 5 минут отыгрались с 0:3 против «Оренбурга», Сычевой провел на поле больше часа

Руслан Минаев
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«Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» в товарищеском матче — 3:3.

К середине второго тайма «Оренбург» вел со счетом 3:0. Забивали — Владимир Обухов, Данил Капустянский и Владимир Полуяхтов.

«Крылья» отыгрались в течение 5 минут. Голы забивали — Дмитрий Цыпченко, Никита Салтыков и Амар Рахманович.

Новичок «Крыльев» Владимир Писарский (Сычевой) вышел в стартовом составе и был заменен на 63-й минуте.

Товарищеский матч

«Крылья Советов» (Самара) — «Оренбург» — 3:3 (0:2)

Голы: Обухов, 16 (0:1). Капустянский, 37 (0:2). Полуяхтов, 65 (0:3). Цыпченко, 72 (1:3). Салтыков, 76 (2:3). Рахманович, 77 (3:3).

«Крылья Советов»: Ломаев, Солдатенков, Евгеньев (Зотов, 63), Горшков (Гапонов, 63), Бейл, Костанца (Бабкин, 63), Рахманович, Чиркович, Гарре (Соколов, 63), Сычевой (Салтыков, 63), Коваленко (Цыпченко, 63).

«Оренбург»: Ходанович, Сиваков, Полуяхтов, Хотулев, Капустянский, Аюпов, Эктов, Ковалев, Титков, Вера, Обухов.

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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