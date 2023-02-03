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Сегодня, 14:49

Агент Кайо рассказал, что футболист полностью сосредоточен на второй части сезона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, рассказал о впечатлениях своего клиента от работы с Владимиром Ивичем.

«Кайо очень хорошо тренируется, сейчас он полностью сосредоточен на второй части сезона. Ивич произвел впечатление на всех игроков, всем нравится с ним работать», — приводит слова Хеновеса «РБ Спорт».

Кайо выступает в составе «Краснодара» с 2019 года. В этом сезоне футболист сыграл за «быков» 13 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Также команда пробилась в четвертьфинал пути РПЛ Кубка России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-vsem-nravitsya-rabotat-s-ivichem-kajo-polnost-yu-sosredotochen-na-vtoroj-chasti-sezona/
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