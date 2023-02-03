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Сегодня, 15:08

Изидор может пропустить до двух месяцев из-за травмы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вильсон Изидор.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор может пропустить до двух месяцев из-за подозрения на надрыв боковой связки колена, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, перед поездкой во Францию для прохождения медосмотра в «Лионе» футболист чувствовал себя хорошо. Но в Лионе у него вскрылись проблемы с коленом. Отмечается, что в клубе пока не прокомментировали эту информацию и ждут возвращения игрока в Москву 6 февраля.

В нынешнем сезоне 22-летний форвард забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 17 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Рыночная стоимость Изидора, по данным портала Transfermarkt, составляет 5 миллионов евро. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://t.me/karpinside/27337
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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