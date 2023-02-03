Изидор может пропустить до двух месяцев из-за травмы

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор может пропустить до двух месяцев из-за подозрения на надрыв боковой связки колена, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, перед поездкой во Францию для прохождения медосмотра в «Лионе» футболист чувствовал себя хорошо. Но в Лионе у него вскрылись проблемы с коленом. Отмечается, что в клубе пока не прокомментировали эту информацию и ждут возвращения игрока в Москву 6 февраля.

В нынешнем сезоне 22-летний форвард забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 17 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Рыночная стоимость Изидора, по данным портала Transfermarkt, составляет 5 миллионов евро. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2026 года.