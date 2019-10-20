«Крылья Советов» обыграли «Оренбург» и обогнали «Спартак» в турнирной таблице РПЛ

«Крылья Советов» переиграли «Оренбург» в матче 13-го тура чемпионата России — 1:0. Единственный гол встречи забил Паул Антон.

«Крылья Советов» набрали 17 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 14 очками остался на 12-й.

Чемпионат России. Премьер-лига

13-й тур

«Оренбург» — «Крылья Советов» (Самара) — 0:1 (0:1)

Гол: Антон, 18.

«Оренбург»: Климович, Малых, С.Ю.Терехов, Радакович, Шахов (Фамейе, 89), Чуканов, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Рогич (Кулишев, 76), Деспотович.

«Крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Анюков, Чернов, Карпов, Комбаров, Канунников, Гацкан, Антон (Кабутов, 71), Мияйлович, Зиньковский (Голенков, 83), Соболев (Тимофеев, 90+5).

Предупреждения: Канунников, 27. Рогич, 45. Рикарду Алвеш, 56. Антон, 63. Рыжиков, 90. Аюпов, 90+3.

Удаление: Анюков, 90+3 (удар соперника рукой).

Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Калугин, Мосякин (оба — Москва).

20 октября. Оренбург. Стадион «Газовик».

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