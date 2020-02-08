«Крылья Советов» обыграли «Нефтехимик», Анюков и Тимофеев были удалены

«Крылья Советов» в товарищеском матче на сборе в Турции обыграли «Нефтехимик» со счетом 2:1.

В первом тайме у самарцев были удалены Александр Анюков и Артем Тимофеев. По договоренности команд удаленного игрока можно заменить.

в 18:30 мск самарцы встретятся с с датским «Раннерсом».

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«Крылья Советов» — «Нефтехимик» — 2:1 (1:1)

Голы: Уридия, 2 (0:1). Голенков, 34 (1:1). Чернов, 84 (2:1).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков (Мияйлович, 16), Бурлак, Полуяхтов, Лысцов, Евинов, Гацкан, Кабутов, Иванов, Тимофеев (Чернов, 24), Голенков.

Предупреждения: Анюков, 10. Гацкан, 70.

Удаления: Анюков (Крылья Советов), 16. Тимофеев (Крылья Советов), 24.

8 февраля.