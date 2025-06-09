Полузащитник «Крыльев» Рахманович близок к подписанию нового контракта с клубом на 2 года

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович близок к подписанию нового соглашения с самарским клубом по схеме «1+1».

Рахманович выступает за «Крылья» с сентября 2022 года. В прошлом сезоне 31-летний босниец провел за клуб 7 матчей и не отличился результативными действиями.