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23 октября 2025, 16:45

«Крылья Советов» не планируют увольнять Адиева

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Магомед Адиев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как сообщили «СЭ» в «Крыльях Советов», информация о возможном увольнении главного тренера Магомеда Адиева в случае ничьей или поражения в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА не соответствует действительности.

В самарском клубе отметили, что руководство региона и клуба полностью доверяет Адиеву, а также заявили, что «выход подобных новостей накануне важных матчей расценивают как психологическое давление со стороны недоброжелателей».

Ранее о возможной отставке сообщал matchtv.ru.

Адиев возглавил «Крылья Советов» в начале июня. Контракт с 47-летним специалистом заключен на год с возможностью продления по соглашению сторон.

После 12 туров РПЛ-2025/26 самарцы занимают 11-е место в таблице с 13 очками.

Матч ЦСКА — «Крылья Советов» пройдет 25 октября в Москве.

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Магомед Адиев
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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