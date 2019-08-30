«Крылья Советов» и «Динамо» сыграли вничью

Состоялся стартовый матч 8-го тура чемпионта России между «Крыльями Советов» и «Динамо». Встреча завершилась безголевой ничьей со счетом 0:0.

Нападающий самарского клуба Александр Соболев забил мяч на последних минутах, но он был отменен из-за офсайда.

«Динамо» набрало 8-е очко в нынешнем сезоне. У «Крыльев Советов» 7 баллов. Обе команды продолжают находиться в нижней половине турнирной таблицы.

Чемпионат России. Премьер-лига

8-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Динамо» (Москва) — 0:0

«Крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Анюков, Карпов, Чернов, Полуяхтов, Кабутов (Зиньковский, 74), Гацкан (Радонич, 85), Тимофеев, Антон (Мияйлович, 80), Канунников, Соболев.

«Динамо» (Москва): Лещук, Паршивлюк, Евгеньев, Шуньич, Рауш, Нжи (Шиманьски, 63), Каборе, Юсупов, Филипп, Жоаузинью, Грулев (Панченко, 78).

Предупреждения: Каборе, 27. Рауш, 41. Филипп, 58. Мияйлович, 90+1. Полуяхтов, 90+5.

Судьи: Безбородов. Абусуев, Милюченко (все — Санкт-Петербург).

30 августа. Самара. Стадион «Самара Арена».

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