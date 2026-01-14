Глушаков — об уходе Баринова из «Локомотива»: «Это жизнь, никто не знает, что будет завтра»

Бывший полузащитник «Локомотива» Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» оценил переход хавбека Дмитрия Баринова в ЦСКА.

«Главное, чтобы Баринову было хорошо и комфортно. У всех разная жизнь и карьера, никто не знает, что будет завтра. Это жизнь. Бывает, меняешь место работы, не всегда на одной работе ты. Понимаю, что у болельщиков могут быть обиды. Когда они переходят с одного места работы на другое, никто же не говорит: «Куда вы уходите?» У каждого своя судьба. Баринов однозначно усилит позицию опорного полузащитника в ЦСКА. По финансам, думаю, тоже хорошо договорились. «Локомотив» заработал хорошие деньги, а ЦСКА получил отличного игрока», — сказал Глушаков «СЭ».

Баринов является воспитанником «Локомотива». Он провел за команду 274 матча, забил 13 голов и сделал 27 результативных передач. В сезоне-2017/18 он стал с «Локомотивом» чемпионом России. Также Баринов трижды выигрывал Кубок России (2016/17, 2018/19, 2020/21) и один раз побеждал в Суперкубке страны (2019).