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Глушаков — об уходе Баринова из «Локомотива»: «Это жизнь, никто не знает, что будет завтра»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший полузащитник «Локомотива» Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» оценил переход хавбека Дмитрия Баринова в ЦСКА.

«Главное, чтобы Баринову было хорошо и комфортно. У всех разная жизнь и карьера, никто не знает, что будет завтра. Это жизнь. Бывает, меняешь место работы, не всегда на одной работе ты. Понимаю, что у болельщиков могут быть обиды. Когда они переходят с одного места работы на другое, никто же не говорит: «Куда вы уходите?» У каждого своя судьба. Баринов однозначно усилит позицию опорного полузащитника в ЦСКА. По финансам, думаю, тоже хорошо договорились. «Локомотив» заработал хорошие деньги, а ЦСКА получил отличного игрока», — сказал Глушаков «СЭ».

Баринов является воспитанником «Локомотива». Он провел за команду 274 матча, забил 13 голов и сделал 27 результативных передач. В сезоне-2017/18 он стал с «Локомотивом» чемпионом России. Также Баринов трижды выигрывал Кубок России (2016/17, 2018/19, 2020/21) и один раз побеждал в Суперкубке страны (2019).

Дмитрий Баринов.«Иуда». Баринов попрощался с болельщиками «Локомотива» и нарвался на шутку Соболева

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Денис Глушаков
Дмитрий Баринов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
Результаты / календарь
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27 тур
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29 тур
30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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