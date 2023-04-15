«Крылья Советов» — «Химки»: Сычевой выйдет с первых минут, Митрюшкин сыграет во втором матче подряд

«Крылья Советов» и «Химки» объявили составы на матч 23-го тура РПЛ.

За подмосковную команду во второй раз подряд сыграет вратарь Антон Митрюшкин. 27-летний россиянин перешел в «Химки» в июле 2022 года, игра против ЦСКА (0:3) в 22-м туре РПЛ, которая состоялась 9 апреля, стала для него первой в премьер-лиге в составе химчан.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Гапонов, Горшков, Бейл, Костанца, Витюгов, Коваленко, Гарре, Сычевой.

Запасные: Фролов, Овсянников, Зотов, Загородников, Тепляков, Зуев, Бабкин, Циркович, Рахманович, Шитов, Тоцкий, Хлусов.

«Химки»: Митрюшкин, Идову, Лысцов, Лео Андраде, Голубович, Антич, Гулиев, Магомедов, Бикел, Руденко, Долгов.

Запасные: Гудиев, Чежия, Скворцов, Мирзов, Хубулов, Главчич, Гбане, Маркос Гильерме, Алхазов, Садыгов.

Матч «Крылья Советов» — «Химки» состоится сегодня, 15 апреля в Самаре, начало — в 14.00 (мск).