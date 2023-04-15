Агент Изидора ответил на вопрос о восстановлении игрока «Локомотива»

Эммануэль Лакруа, агент, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора в комментарии для «СЭ» отреагировал на фото француза в социальных сетях на футбольном поле.

В пятницу, 14 апреля форвард выложил фотографию с тренировки вместе с командой. Футболист еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах в 2023 году из-за травмы колена.

Соцсети Вильсона Изидора

«Если в клубе сказали, что Изидор скоро сможет вернуться к играм за «Локомотив», значит, он скоро вернется», — сказал Лакруа «СЭ».

В сезоне-2022/23 Изидор забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 17 матчах за «Локомотив».