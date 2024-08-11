«Крылья Советов» — «Факел»: Костанца открыл счет и отпраздновал гол на трибуне

Фернандо Костанца «Крыльев Советов» отличился в матче 4-го тура РПЛ против «Факела».

25-летний бразилец забил на 75-й минуте, выйдя на замену минутой ранее, и сделал счет 1:0.

После забитого гола Костанца прибежал на трибуну к болельщикам, чтобы отпраздновать гол.