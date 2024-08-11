«Крылья Советов» — «Факел»: Костанца открыл счет и отпраздновал гол на трибуне
Фернандо Костанца «Крыльев Советов» отличился в матче 4-го тура РПЛ против «Факела».
25-летний бразилец забил на 75-й минуте, выйдя на замену минутой ранее, и сделал счет 1:0.
После забитого гола Костанца прибежал на трибуну к болельщикам, чтобы отпраздновать гол.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
15
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|1 : 0
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|1 : 1
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|2 : 0
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|1 : 0
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|2 : 2
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|2 : 1
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|2 : 0
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
Новости