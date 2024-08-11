Безбородов проведет 300-й матч в РПЛ
Сегодняшняя игра 4-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ахмат» станет 300-й для судьи Владислава Безбородова. Он станет первым, кто достигнет этого рубежа, и создаст своеобразный клуб своего имени.
262 игры в активе Сергея Карасева, которому, если позволит здоровье, по силам повторить результат Безбородова. Также в пятерку самых опытных входят Алексей Николаев (226 матчей), Юрий Баскаков (225) и Виталий Мешков (216).
Матч пройдет в Москве и начнется в 20.00 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
15
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|1 : 0
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|1 : 1
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|2 : 0
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|1 : 0
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|2 : 2
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|2 : 1
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|2 : 0
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
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