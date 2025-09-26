«Крылья Советов» — «Динамо»: бело-голубые громят самарцев после первого тайма

«Динамо» на выезде громит «Крылья Советов» в матче 10-го тура РПЛ — 3:0.

По голу у бело-голубых забили Даниил Фомин, Бителло и Иван Сергеев.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.