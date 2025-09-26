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«Ростов» — «Краснодар»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Ростов» и «Краснодар» встретятся в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Ростов» и «Краснодар» встретятся в матче 10-го тура чемпионата России в субботу, 27 сентября. Игра пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча ростовчан и краснодарцев. Следить за основными событиями игры «Ростов» — «Краснодар» также можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
27 сентября 2025, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
0:0
Краснодар

В прямом эфире игру в Ростове-на-Дону покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В 9 турах «Ростов» набрал 9 очков и идет на 11-м месте в премьер-лиге. Чемпион России «Краснодар» с 19 очками лидирует в турнирной таблице.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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