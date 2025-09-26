«Ростов» — «Краснодар»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Ростов» и «Краснодар» встретятся в матче 10-го тура чемпионата России в субботу, 27 сентября. Игра пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча ростовчан и краснодарцев. Следить за основными событиями игры «Ростов» — «Краснодар» также можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

27 сентября 2025, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

В прямом эфире игру в Ростове-на-Дону покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В 9 турах «Ростов» набрал 9 очков и идет на 11-м месте в премьер-лиге. Чемпион России «Краснодар» с 19 очками лидирует в турнирной таблице.