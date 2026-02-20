«Оренбург» нанес «Рубину» первое поражение при Артиге на сборах

«Оренбург» победил «Рубин» в товарищеском матче — 1:0.

Единственный гол на 31-й минуте забил полузащитник «Оренбурга» Евгений Болотов.

«Рубин» потерпел первое поражение на зимних тренировочных сборах под руководством нового главного тренера Франка Артиги. Ранее казанцы одержали пять побед подряд.

Товарищеский матч

«Оренбург» — «Рубин» (Казань) — 1:0 (1:0)

Гол: Болотов, 31.

«Оренбург»: Рудаков, Поройков, Касимов, Татаев (А.Эль-Махрауи, 77), Хотулев, Квеквескири, Ду Кейрос, Горелов (О.Минатулаев, 77), Рыбчинский, Болотов (Р.Голыбин, 46), Гузина.

«Рубин»: Нигматуллин (Кеняйкин, 46), Лобов, Тесленко, Безруков, Зотов (Начо Сааведра, 70), Иванов, Кузнецов, Ломовицкий (Грипши, 70), Мукба (Линючев, 70), Моторин, Ахметов.

20 февраля.