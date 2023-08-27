«Крылья Советов» — «Балтика»: видео голов

«Крылья Советов» в домашнем матче 6-го тура чемпионата России победили «Балтику» (2:1).

Все три мяча были забиты после перерыва. В начале второго тайма после прохода Никиты Салтыкова со своей половины поля полузащитник Сергей Бабкин вывел хозяев вперед.

В концовке команды обменялись голами. Нападающий гостей Тамерлан Мусаев на 88-й минуте сравнял счет, но уже в компенсированное время только что вышедший на замену защитник Георгий Зотов принес самарцам победу.

Благодаря этому успеху «Крылья Советов» (11 очков) поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Балтика» (3 очка) занимает предпоследнее, 15-е место.

52-я минута. Бабкин — 1:0

88-я минута. Мусаев — 1:1

90+1-я минута. Зотов — 2:1