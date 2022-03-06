Крылья Советов

Полузащитник тульского «Арсенала» Кингс Кангва открыл счет в матче РПЛ против «Крыльев Советов»

Полузащитник тульского «Арсенала» Кингс Кангва открыл счет в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» — 1:0.

На 13-й минуте Кангва воспользовался ошибкой защитника самарцев Фернандо Костанцы, перехватил мяч и забил гол ударом с линии штрафной соперника.

Гол в ворота «Крыльев Советов» стал для Кангва третьим в сезоне-2021/22.