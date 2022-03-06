«Крылья Советов» — «Арсенал»: Кингс Кангва открыл счет
Полузащитник тульского «Арсенала» Кингс Кангва открыл счет в матче РПЛ против «Крыльев Советов»
Полузащитник тульского «Арсенала» Кингс Кангва открыл счет в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» — 1:0.
На 13-й минуте Кангва воспользовался ошибкой защитника самарцев Фернандо Костанцы, перехватил мяч и забил гол ударом с линии штрафной соперника.
Гол в ворота «Крыльев Советов» стал для Кангва третьим в сезоне-2021/22.
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|1 : 0
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|
Кр. Советов – Арсенал
|- : -
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|14:00
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Локомотив – Химки
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|6.03
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|
Динамо – Спартак
|- : -
|7.03
|14:00
|
Краснодар – Урал
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|7.03
|16:30
|
Зенит – Уфа
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|
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|7.03
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