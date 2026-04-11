«Крылья Советов» и «Ахмат» сыграли вничью в РПЛ

«Крылья Советов» и «Ахмат» сыграли вничью в матче 24-го тура РПЛ — 2:2. Игра прошла на «Солидарность Самара Арене».

Счет на 4-й минуте встречи открыл полузащитник самарцев Амар Рахманович. На 10-й минуте ответный гол забил форвард грозненцев Георгий Мелкадзе, а на 40-й минуте преимущество «Ахмата» удвоил Эгаш Касинтура, реализовав пенальти. На 70-й минуте счет сравнял защитник хозяев Никита Чернов, замкнув головой подачу Михайло Баянца с углового.

«Крылья Советов» с 22 очками занимают 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, «Ахмат» с 31 очком — на 8-й строчке.