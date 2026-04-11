«Крылья Советов» — «Ахмат»: видео голов матча РПЛ

«Крылья Советов» и «Ахмат» сыграли вничью в матче 24-го тура РПЛ — 2:2. Игра прошла на «Солидарность Самара Арене».

У хозяев отличились полузащитник Амар Рахманович и защитник Никита Чернов, у гостей — форвард Георгий Мелкадзе и хавбек Эгаш Касинтура.

4-я минута: Амар Рахманович — 1:0

10-я минута: Георгий Мелкадзе — 1:1

40-я минута: Эгаш Касинтура — 1:2

70-я минута: Никита Чернов — 2:2